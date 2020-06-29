شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: تكرار ظاهرة محمد صلاح صعب باستثناء رمضان صبحى بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن تجربة محمد صلاح، نجم المنتخب المحترف فى ليفربول، صعب تكرارها مرة أخرى فى ظل عدم وجود لاعبين شباب لديهم قدرة تحقيق هذا النجاح .
وأضاف عبد العال فى تصريح لـ الخليج 365، أن هذه الظاهرة صعب تكرارها باستثناء رمضان صبحى نجم الأهلى فى حال أنه اشتغل على نفسه فى الاحتراف الخارجى ليصل إلى ما وصل إليه زميله محمد صلاح .
وساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى فى تتويج فريقه بلقب الدورى الإنجليزى للمرة رقم 19 فى تاريخ الريدز والأولى بعد غياب 30 عاما ومنذ التتويج بآخر لقب موسم 1989/1990، ليصل الفرعون المصرى إلى اللقب الرابع مع الريدز، بعدما ساعده فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.
وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية فى مسيرته بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه قبل 3 سنوات، بعد شرائه من روما الإيطالى مقابل 42 مليون يورو، ويبدأ صلاح رحلة من التوهج فى الملاعب الانجليزية، ويصبح أهم اللاعبين فى صفوف الريدز.
وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح قائمة أفضل لاعبى ليفربول خلال الموسم الحالى بمتوسط أداء بلغ 7.51 درجة خلال فعاليات المباريات التى خاضها الفريق المتوج بالنسخة الحالية.
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