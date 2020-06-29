شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح المنشآت الجديدة والمسجد خلال أيام بعد عودة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، المنشآت الجديدة للنادى خلال الأيام المقبلة، عقب عودة النادى إلى نشاطه فى الأول من يوليو المقبل، وسيتم افتتاح المسجد الجديد لقلعة ميت عقبة بعدما تم الانتهاء من تشييده، إلى جانب عدد من الملاعب والصالات التى تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة، حيث سيعود النادى لاستقبال أعضائه فى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأطلق مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اسم الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق وأحد رموز كرة اليد بقلعة ميت عقبة على صالة الألعاب الجماعية بالنادى، وذلك فى إطار المنشآت المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، بعدما استغل مسئولو النادى فترة غلق النادى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا للانتهاء من بعض المنشآت وتطوير بعض المنشآت الأخرى.

ويستقبل نادى الزمالك أعضاءه مجددا ويستعيد نشاطه بداية من 1 يوليو المقبل، حيث قررت إدارة النادى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الأعضاء إلى مقر النادى وصولاً بأماكن الجلوس المختلفة، حيث تلتزم إدارة قلعة ميت عقبة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من إلزام الأعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول ثم الخضوع لقياس درجة الحرارة والمرور بـ"بوابات التعقيم".

Advertisements

ويتواجد شريف حسين، نائب مدير الزمالك، فى مقر النادى لتنفيذ كافة التعليمات التى أصدرها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بشأن تجهيز مقر النادى بشكل كامل، مع العمل على تعقيم وتطهير مقر النادى بصورة مستمرة ودورية ونشر التعليمات و الإجراءات الاحترازية فى كل أنحاء النادى، لتوعية الأعضاء وإخطارهم بالتعليمات التى يجب تطبيقها لضمان سلامتهم.

كما يلزم نادى الزمالك الأعضاء بالحفاظ على المسافة بين الأفراد، وكذلك تجنب المصافحة لعدم انتشار العدوى، والتنبيه المستمر حول كافة الإجراءات الاحترازية فى مقر قلعة ميت عقبة، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك فى الفترة الأخيرة بفتح المقر لاستقبال الأعضاء لتجديد اشتراكات العضوية تمهيدا لاستقبالهم داخل مقر النادى استعدادا لعودة النشاط الرياضى.

ومن المقرر أن يتوافد أعضاء الزمالك على مقر النادى مع تطبيق نسب تواجد الأعضاء فى الأماكن المختلفة بصورة مستمرة والمسموح بها مع التعقيم والتطهير الدورى على مدار الساعة، حيث كلف مرتضى منصور إدارات النادى المختلفة بمواصلة العمل داخل النادى لتجهيزه لاستقبال أعضاء النادى الأبيض بعد قرار عودة الأندية للعمل مع تطبيق التباعد داخل حدائق النادى والمتنزهات المختلفة والمبانى الاجتماعية مع فتح الأماكن المختلفة بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت.