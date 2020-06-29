شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس العودة لقائمة الـ25 لاعبا بعد اعتماد دورى الـ99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة العودة إلى قائمة الـ25 لاعبا فى دورى الموسم المقبل، بدلا من قائمة الـ30 لاعبا، لاسيما بعد قرار اللجنة الخماسية أمس باعتماد إقامة دورى مواليد 99 فى الموسم المقبل، بناءً على توصية من شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى.

واستعرضت اللجنة الخماسية الخطة الفنية المقدمة من شوقى غريب لاستعدادات الفريق للمشاركة فى نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل، ووافقت بالتنسيق مع د. محمود سعد المدير الفنى للاتحاد على اقامة دورى الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين فى الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبى المنتخب الأولمبي، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأولمبي.

ويعلن محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة ، الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وإرسالها إلى الأندية.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الرياضة الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.