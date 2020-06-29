شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب الثلاثاء والأربعاء فى مجموعة واحدة بالتتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مرانه غدا، الثلاثاء، على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين، وحدد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى برنامجه التدريبى إقامة المران يومى الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين فى الثامنة والنصف صباحا.
وخاض الأهلى اليوم، الاثنين، المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.
فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من : رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.
ويشهد مران الغد مشاركة صالح جمعة فى التدريب الجماعى حيث عقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.
وقال سيزا لصالح جمعة، "أنت لاعب موهوب ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية.. ستشارك فى التدريبات الجماعية بداية من الغد".
وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلى أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينية فايلر ومواصلة التأهيل فى صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتدرب الثلاثاء والأربعاء فى مجموعة واحدة بالتتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.