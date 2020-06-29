شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن مشاركة صالح جمعة فى التدريبات الجماعية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيشارك غداً فى تدريبات الفريق الجماعية، موضحاً أن اللاعب خاض برنامجاً تأهيلياً مكثفاً خلال الفترة الماضية فى الجيم وسيكون متواجداً غداً فى تدريبات الفريق الجماعية.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم، الاثنين، فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

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وقال سيزا لصالح جمعة :"أنت لاعب موهوب ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية.. ستشارك فى التدريبات الجماعية بداية من الغد".

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلى أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينية فايلر ومواصلة التأهيل فى صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلى رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجارى فى ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولى الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.