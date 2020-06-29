شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يبدأ إجراءات قيد اللاعبين فى الأندية للموسم الجديد أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، أول يوليو المقبل موعداً لبدء إجراءات قيد الأندية للاعبين فى الموسم الجديد 2020 / 2021، وحتى يوم 31 أكتوبر 2020 .
وتم تحديد مبلغ 100 جنيه على صعيد لاعبى الرجال والسيدات، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة و30 جنيها للناشئين والناشئات و500 جنيه اشتراكا سنويا لأسلحة ضغط الهواء ومثلها لأندية أسلحة الرصاص و2000 جنيه لأندية الخرطوش .
وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقات استكمال الموسم الحالى لانتهائه قبل بدء الموسم الجديد، حيث يتبقى فى مسابقات الموسم الحالى 3 بطولات جمهورية على صعيد جميع المراحل السنية، مؤكدا عدم الإعلان عن بدء الموسم الجديد إلا فى حال الانتهاء من الموسم الحالى، وأنه أرسل الإجراءات الاحترازية للاتحاد إلى جميع الأندية لتطبيقها .
وأضاف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن قرار عودة النشاط الرياضى تدريجيا سليم، مؤكدا أن اتباع اللاعبين والاتحادات بالإجراءات الاحترازية هو الحل الأمثل للتصدى لفيروس كورونا واستكمال الأنشطة الرياضية .
وأشار رئيس الرماية إلى أن الاتحاد جاهز بخطط منظمة لعودة النشاط، خاصة فى ظل الإعداد لبطولة العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر أكتوبر المقبل.
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