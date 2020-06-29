شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يتلقى عرضًا من الاتحاد السكندرى لإعادته فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، عن تلقيه عرضًا من الاتحاد السكندرى فى الموسم الجديد، بعدما تألق بقميص زعيم الثغر لينضم إلى صفوف قلعة ميت عقبة، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة للوحدة السعودى ثم رحل عن الأبيض إلى الوداد المغربى قبل أن يفسخ تعاقده ويعود إلى الزمالك مجددا هذا الموسم.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب الكونغولى ينتظر حسم مصيره فى الزمالك، خاصة أن هناك اتجاها لتسويقه ما يجعله ينتظر لحسم مصير هذا الموسم الكروى من أجل تحديد وجهته المقبلة مع ترحيبه المبدئى بالعودة إلى ناديه القديم الذى شهد تألقه فى الدورى المصرى، على أن يحدد وجهته بشكل نهائى عقب تحديد مستقبله بقلعة ميت عقبة من قبل إدارة النادى.

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فيما أجل مسئولو الزمالك الموافقة على رحيل عمر السعيد، مهاجم الفريق، من عدمه، فى فترة الانتقالات المقبلة، انتظاراً لحسم إمكانية ضم مهاجم جديد لتعزيز الخط الأمامى مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، من عدمه، وحال ضم مهاجما محليا أو أجنبيًا، سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وحال عدم ضم مهاجمين جدد سوف يستمر السعيد مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة مع إمكانية رحيل كاسونجو.

ويفاضل عمر السعيد بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية فى المباريات، إلا أن ربط مصيره بضم مهاجم جديد يجعل تلك العروض يتم تأجيلها لحين حسم موقفه النهائى داخل قلعة ميت عقبة.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل.