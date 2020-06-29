شكرا لقرائتكم خبر عن الفيبا والـ NBA: لا نية لإلغاء بطولة لافروليج للسلة بمشاركة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ودورى المحترفين الأمريكى NBA بإقامة منافسات بطولة لافروليج، والتى يشارك بها 12 فريقا استطاعوا الوصول إلى التصفيات ومن بينهم الزمالك.

ورفض مسئولو الفيبا والـNBA إلغاء البطولة خاصة أنه تم قطع شوط كبير من المباريات بها حتى وصل عدد الفرق الحاصلة على بطاقة الوصول للتصفيات إلى 12 فريقا .

من جانبه أكد طارق سعيد، مدير فريق السلة بنادى الزمالك، أن هناك جلسة عقدت خلال الـ 48 ساعة الماضية بحضور ممثل من كل فريق مشارك فى التصفيات، عن طريق الفيديوكونفرانس، وأكد خلالها القائمون على البطولة إقامتها على أن يتم مخاطبة الدول عن الظروف الصحية وكذلك مدى انحسار الفيروس فيها .

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وأضاف سعيد أن المباريات كان مقررا إقامتها مارس الماضى، إلا أنه لم يتحدد الموعد الجديد لإقامتها، مع مد فترة إمكانية إقامتها حتى نهاية العام الجارى، كما رفض مسئولو فيبا و NBA البدء فى نسخة جديدة من البطولة إلا بعد تحديد البطل فى النسخة الأولى.

ويقع الزمالك فى مجموعة النيل التى تضم فرقا من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق، على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات

وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت فى البطولة، ومثلهم من المجموعة الثانية التى يطلق عليها مجموعة الصحراء ،وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة فى الدور قبل النهائى والنهائى.