شكرا لقرائتكم خبر عن من يشبه بيبو.. زيدان أم بلاتينى؟.. شوبير يعلن إجابة محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن كواليس حوار جمعه بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى منذ وقت قصير، بعد مشاهدة مباريات الدورى الإسبانى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "كنت بتفرج مع الخطيب على مباراتين فى الدورى الإسبانى فسألته أنت بتشوف طريقة لعبك واستايلك أقرب لمين لزين الدين زيدان ولا بلاتينى، أنا بشوف زيدان قالى لأ بلاتينى قريب منى أكثر".

رئيس الاتحاد الأوروبى السابق كان اللاعب الظاهرة فى عصره، فقد تُوج بلاتينى بالكرة الذهبية 3 مرات وفاز بكأس الأمم الأوروبية عام 1984 مع فرنسا وتوج بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدورى عام 1985 مع اليوفنتوس، كما قاد فرنسا لنصف نهائى كأس العالم مرتين.

أما زيدان فقد خلد اسمه فى صفحات التاريخ الفرنسى بعدما قاد المنتخب للفوز بكأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000، وعلى صعيد الأندية حقق نجم بوردو ويوفنتوس وريال مدريد عديد الإنجازات أهمها دورى الأبطال مع الفريق الإسبانى والذى حسمه لصالحه بهدف رائع ضد بايرليفركوزن فى نهائى البطولة.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القارى، تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتى كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب فى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وتجاوز "الخطيب" حاجز المائة هدفا فى الدورى الممتاز، حيث سجّل 108 أهداف فى 199 مباراة خاضها فى البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلى يتخطى حاجز المائة هدف.

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ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلي على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخى لبطولات الأندية الأفريقية فى الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبى الكونغولي، مابى مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

ونجح "بيبو" فى نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغانى أوبوكو نيتى الذى قاد فريقه أشانتى كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال فى ذلك العام.

وبالرغم من فوز الفريق الغانى باللقب القاري، إلا أن محمود الخطيب نال جائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء من مجلة فرانس فوتبول، بعدما جمع 98 صوتا، مقابل حصول أوبوكو نيتى على 89 صوتا، وتفوق "الخطيب" بفضل تألقه خلال تلك النسخة التى أحرز فيها 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق.

وعلى صعيد المنتخبات، حقق محمود الخطيب لقبا واحدا ببطولة كأس أمم أفريقيا عام 1986، لتكون بطولته رقم 21 فى تاريخ الألقاب التى حققها، وظهر "بيبو" فى نسختين من الألعاب الأولمبية، وهما موسكو 1980، لوس أنجلوس 1984.

خاض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر .