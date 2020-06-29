شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس موافقة فايلر على مشاركة صالح جمعة فى تدريبات الأهلي.. سيزا كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” كواليس موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مشاركة صالح جمعة فى تدريبات الفريق الأحمر بداية من غد، الثلاثاء، وهو موعد خوض الفريق تدريباته على مجموعة واحدة وليس على مجموعتين كما هو الحال فى كل التدريبات التى بدأت منذ الأربعاء الماضى، وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام، جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين فى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أبلغه فيها بأنه توسط لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة، "أنت لاعب موهوب، ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة، ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية، ستشارك فى التدريبات الجماعية بداية من الغد".

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ انطلاقها الأربعاء الماضى، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينيه فايلر ومواصلة التأهيل فى صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلى رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجارى فى ظل وجود قناعة تامة بقدرات صانع الألعاب الدولى الفنية والبدنية وأنه سيمثل إضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.