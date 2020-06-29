شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما اشتبك نجم الزمالك مع قائد بطل أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويسرد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، واقعة مثيرة كان هو بطلها عندما كان لاعباً فى باوك اليونانى قائلاً، "فى إحدى مبارياتى مع باوك اليونانى وكان فريقى قد تعاقد تواً مع زوغاراتس قائد منتخب اليونان بطل أوروبا فى وقتها، وكان نجماً فوق العادة قادماً من الدورى الإيطالي، والمدرب حدد ترتيب المصوبين وكنت أنا رقم 1، وفى إحدى الكرات الثابتة توجهت لتسديدها كالعادة وفوجئت بقيام زوغاراتس بإبعادى بطريقة غير لائقة عن الكرة فحدثت خناقة بيننا فى الملعب وتركته يسددها منعاً لتفاقم المشكلة".

وأضاف أمير عزمى أن مدربى وبخنى فى غرفة خلع الملابس وقالى لى لماذا لم تسدد الكرة فقلت له بسبب طريقة كابتن الفريق والذى لم يرد فى وقتها، لأدخل معه فى مشادة مرة أخرى والصحافة هاجمتنى بشدة فى وقتها خاصة أنه كان بطلا قوميا هناك فى وقتها.