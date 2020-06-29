رئيس إنبي لمصراوي: وصلنا لـ5 حالات كورونا بين صفوف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي إكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد إجراء المسحة الثانية في الأيام السابقة. وشهدت الأيام الأخيرة خضوع أندية الدوري الممتاز للمسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا تمهيداً للعودة للتدريبات استعداداً لاستئناف النشاط الكروي. Advertisements وقال رئيس نادي إنبي في تصريحات لـ"الخليج 365" "وجود حالة واحدة إيجابية بين صفوف اللاعبين لفيروس كورونا بعد اجراء المسحة الطبية الثانية". وأضاف "إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد المسحة الأولى والثانية 5 حالات، 3 لاعبين، وعامل وإداري". وكان إنبي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 4 إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه بعد المسحة الطبية الأولى، ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية ثالثة خلال الايام المقبلة.

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