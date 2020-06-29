الاتحاد يعلن الحالة الثانية للاعب مصاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الاتحاد السكندري، اكتشاف حالة إيجابية جديدة مصاب بفيروس كورونا كوفيد-19، للاعب بالفريق.

وأجرى لاعبو الفريق والجهازين الفني والإداري المسحة الثانية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، يوم السبت الماضي.

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وذكر بيان للاتحاد السكندري أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال طبيب الفريق عمرو الأشلم، الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعزل اللاعب بالتنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة حتى تعافيه وتماثله للشفاء.

وتعد تلك الحالة الثانية بنادي الاتحاد السكندري، حيث تم اكتشاف حالة إيجابية في المسحة الأولى.

ووصلت إصابات فيروس كورونا للاعبي ومدربي الدوري الممتاز لـ20 حالة، بواقع 5 إصابات من نادى طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، ولاعب من طلائع الجيش، ولاعب من دجلة وأسوان، والمقاولون والجونة، و4 لاعبين من إنبى، بالإضافة لحالتين من الاتحاد السكندري.