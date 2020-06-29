عبدالحفيظ: صالح جمعة يشارك في مران الأهلي الجماعي الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق، سوف ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بداية من غد الثلاثاء.

ويواصل النادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لاستكمال الدوري.

وكان صالح جمعة يؤدي التدريبات بشكل منفرد في الفترة الماضية، بعد تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشأن عدم الحاجة لجهود اللاعب.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "صالح جمعة خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا الثلاثاء في تدريبات الفريق الجماعية".

وتابع: "الجهاز الفني حدد في برنامجه التدريبي إقامة المران يومي الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا".

واختتم: "التنسيق يتم بشكل يومي بين الجهاز الفني والسويسري رينيه فايلر بشأن موعد التدريبات والبرامج التي يؤديها الفريق".