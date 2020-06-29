"التعقيم مستمر".. الأهلي يكشف كواليس مران الإثنين استعداداً لاستكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل فريق النادي الأهلي تدريباته اليومية على مجموعتين وذلك تمهيداً لاستئناف نشاط كرة القدم من جديد خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت المجموعة الأولى التدريبات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً وانهت المران في العاشرة والربع، وبدأت تدريبات المجموعة الثانية في الساعة العاشرة والنصف.

وضمت المجموعة الأولى كلا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

أما المجموعة الثانية ضمت كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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وتواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش بعد انتهاء مران المجموعة الأولى وقبل بدء تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن المجموعة الأولى أدت أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات، وبعد ذلك قاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين استمرت لـ30 دقيقة عقب انتهاء المران البدني.

وخصص المدرب العام فقرة للتصويب على المرمى للمجموعة الأولى، وعقد جلسة منفردة مع محمد الشناوي حارس الفريق في نهاية المران للحديث عن بعض الأمور الفنية.

وعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة فنية قبل بداية تدريبات المجموعة الثانية ثم خاضت المجموعة تدريبات بدنية قوية وبعدها تدريبات بالكرة، ومنح الجها زالفني اللاعبين جرعات بدنية متنوعة.

وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود التدريبات التأهيلية.