"تجربته مع ميدو والخطوة الأفضل لصلاح".. الخليج 365 يحاور هداف سيلتا فيجو السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قد تظن أن هداف أتلتيكو مدريد دييجو كوستا من أوائل اللاعبين الذين لعبوا لمنتخب أسبانيا رغم أنه برازيلي الجنسية، إنما سبقه لاعب آخر من بلاد "السامبا" وهو هنريك جيديس دا سيلفا والملقب بـ"كاتانا".

كاتانا لديه مسيرة في العديد من الأندية الإسبانية لعل من أبرزهم الثنائي سيلتا فيجو وملقا حيث استطاع مع الفريق الأندلسي أن يحرز لقب هداف الدوري عندما كان ملقا في الدرجة الثانية عام (1998 - 1999) بتسجيله 26 هدفًا.

مسيرة كاتانا تواصلت بانتقاله من ملقا إلى سيلتا فيجو في عام 2000، ليحقق مشورًا جيدًا مع " أُوس سيليستيس" والذي استطاع معه أن يصل للمنتخب الإسباني في نفس العام.

"الخليج 365" تواصل مع كاتانا للحديث معه عن مشواره في إسبانيا حتى حصوله على الجنسية بجانب تجربته مع المحترف المصري أحمد حسام "ميدو" عندما كان لاعبًا في صفوف سيلتا فيجو، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التي تدور في "الليجا" حاليًا بين ريال مدريد وبرشلونة.

- في البداية كيف ترى قرار عودة الدوري الإسباني؟

أنا أرى أن كل شيء يسير على مايرام، هذا القرار جيد جدًا، وأعتقد أننا نسير على خطوات ثابتة خلال الأسابيع الماضية.

- المنافسة بين برشلونة وريال مدريد شرسة خلال هذا العام.. توقعاتك من يكون البطل؟

حاليًا نرى قتال بين برشلونة وريال مدريد على من سيكون بطل الليجا في هذا العام، أمل أن يفوز الأفضل في الدوري، لكنني أعتقد أن النهاية سيتكون مثيرة بين الطرفين في قادم الجولات، لكن أتمنى أن يفوز برشلونة باللقب نظرًا لصداقتي مع المدرب كيكي سيتين.

- للرجوع وراء قليلاً وتحديدًا خلال مسيرتك لعب معك أحمد حسام "ميدو".. كيف تقيم تجربته مع سيلتا فيجو؟

من دواعي سروري أنني لعبت بجوار "ميدو"، لقد كان لاعبًا جيدًا جدًا عندما كان في صفوف سيلتا فيجو.

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- باعتبارك لاعب برازيلي كيف جاء قرار اختيارك لتمثيل المنتخب الإسباني؟

أعتبر الإسبان إخوة لي، لقد أعطيت كل شيء لإسبانيا، وكل ما لديّ الآن هو الحب لإسبانيا، تجربتي رائعة معهم سواء على المستوى الشخصي أو كلاعب.

- ما هيّ المسيرة الأفضل لديك كلاعب؟

مسيرتي رائعة منذ أن بدأت الكرة في عام 1995 مع فريق بيلينينسش البرتغالي، إلا أنني أعتبر التجربة الأفضل لدي عندما كنت لاعبًا في صفوف ملقا وسيلتا فيجو.

- كصاحب جنسية مزدوجة كيف ترى الفارق الكروي بين البرازيل وإسبانيا؟

أرى أن التفوق سيكون لصالح إسبانيا بالطبع، فالكرة الإسبانية هنا تتميز بالديناميكية والقوة عكس البرازيل فهم يعتمدوا على المهارة.

- هذا العام يتواجد ثلاثة فرق بدوري الأبطال من إسبانيا.. هل تتوقع البطولة إسبانية خلال هذه النسخة؟

أعتقد أن الأندية الثلاث في إسبانيا (ريال مدريد - برشلونة - أتليتكو مدريد) على أتم الاستعداد بشكل جيد للغاية، أمل أن تكون البطولة الأوروبية لصالح أحد من الثلاثي خاصة في ظل المستويات التي يقدموها في الفترة الأخيرة بالدوري.

- بعد تجربتك الشخصية مع ميدو.. كيف تقيم مستوى صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول؟

صلاح لاعب يعجبني كثيرًا، هو واحد من أفضل لاعبي العالم في التوقيت الحالي، ولديه العديد من الإمكانيات الرائعة.

- برأيك ما هو النادي الأفضل لصلاح إذا قرر الرحيل عن ليفربول؟

الأفضل لصلاح أن ينتقل إلى ريال مدريد، سيدخل في أجواء الدوري الإسباني سريعًا، تكيفه مع الريال سيكون أسرع عن برشلونة، وأعتقد أن الريال لديه فرصة جيدة في التعاقد مع صلاح خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الأندية في العالم.