"لست متفاجئاً وتمريرة لا تٌصدق".. كيف علق زيدان وكاسيميرو على "كعب" بنزيما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد االإسباني توهجه في المباريات الأخيرة، وصنع بـ"كعب" رائع هدف فوز الملكي على إسبانيول في الدوري الإسباني.

وابتعد فريق ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني، عن ملاحقه المباشر برشلونة، بفوزه على إسبانيول 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاسيميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الريال الهدف الأول عندما مرر مارسيلو كرة من الناحية اليسرى حيث هيأها راموس برأسه إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليمرر الكرة بكعب قدمه إلى كاسيميرو الذي وضعها إلى داخل المرمى، وعاد الحكم لتقنية الفيديو المساعد (فار) وتأكد من صحة الهدف.

وقال زين الدين زيدان في تصريحاته بعد المباراة عن كريم بنزيما "هو لاعب مثير للإعجاب ويثبت ذلك مباراة بعد الأخرى، لقد تواجد هنا في ريال مدريد منذ 11 عاماً ونحن جميعاً نستمتع بما يقدمه من جودة عالية في المباريات".

وأضاف زيدان "اللاعب دائما يتطور، وكل عام يتحسن أداء اللاعبون، هذا ما يحدث لبنزيما، في الوقت الحالي هو في عمر جيد، أفضل سنوات لاعب الكرة اذا كنت تعتني بنفسك كما يفعل بنزيما".

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واستمر "بنزيما أمامه الكثير ليقدمه لأنه يعتني بنفسه جيداً، لست متفاجئاً بما يفعله كريم بنزيما، هو لاعب يتمتع بجودة عالية، يقدم مستوى مميز ونحن جميعاً نستمتع بكرة القدم التي يقدمها، لا أعرف الى متى سيستمر، هو سيقرر ذلك".

وصرح البرازيلي كاسيميرو الذي أحرز هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة من تمريرة بنزيما الرائعة "من غير العدل أن لا نتحدث عن الدور الذي قام به كريم بنزيما في الهدف الذي أحرزته".

وواصل "مرر لي بكعب القدم بشكل رائع ومميز، ما فعله كريم بنزيما بالنسبة لي هو أمر طبيعي، نعلم أنه لاعب جودته 10/10 وليس 9/10 في التقييم، أعرفه بالفعل وأعرف كيف يلعب والجودة التي يمتلكها".

واستمر "كان لدي مساحة وطلبت منه الكرة، تمريرته بالكعب لا تصدق، الهدف بالتأكيد لكريم، يجب علينا أن نقدم له التهنئة، وبالإضافة لما قدمه بنزيما يجب أن نعطي الفضل أيضاً فيما حدث بالمباراة للفريق بالكامل".

ومن جانبه، صرح كريم بنزيما قائلا "لقد كانت حركة جيدة ولكن مهمة أيضاً، أنها تمريرة حاسمة تسمح لنا بالفوز في مباراة صعبة أمام فريق قوي مثل اسبانيول".

واختتم "كانت تمريرة جيدة، ولكن الشيء المهم هو أن كاسيميرو استغلها بشكل جيد، كنت أعرف أن يركض خلفي، هذا ما تعنيه كرة القدم بالنسبة لي، تلك الأشياء تأتي بشكل طبيعي".