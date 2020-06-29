اتحاد الكرة: تنفيذ عقوبة حمدي النقاز مسئولية وكيله



أكد مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة تغريم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي، لا يمكن تطبيقها عن طريق الجبلاية.

أوضح المصدر: "الاتحاد أصدر عقوبة بتغريم النقاز 113 ألأف دولار لصالح وكيله نبيل أبو زيد، لكن على الوكيل أن يتفق

مع محامي لإخطار اللاعب بالعقوبة وبدء إجراءات التنفيذ".وتابع: "ليس لدينا آلية تنفيذ، ويجب على وكيل اللاعب أن يتخذ إجراءاته للحصول على المبلغ المالي المذكور في العقوبة".