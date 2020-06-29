اتحاد الكرة: تنفيذ عقوبة حمدي النقاز مسئولية وكيله

مع محامي لإخطار اللاعب بالعقوبة وبدء إجراءات التنفيذ".
أكد مصدر باتحاد الكرة، أن عقوبة تغريم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودوفا الليتواني الحالي، لا يمكن تطبيقها عن طريق الجبلاية.
أوضح المصدر: "الاتحاد أصدر عقوبة بتغريم النقاز 113 ألأف دولار لصالح وكيله نبيل أبو زيد، لكن على الوكيل أن يتفق
وتابع: "ليس لدينا آلية تنفيذ، ويجب على وكيل اللاعب أن يتخذ إجراءاته للحصول على المبلغ المالي المذكور في العقوبة".
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