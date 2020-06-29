غداً .. الأهلي يخوض مرانه على مجموعة واحدة بمشاركة صالح جمعة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.
وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية.
يذكر أن الجهاز الفني قرر أن تكون تدريبات الفريق غدًا على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا وذلك بعد أن تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
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