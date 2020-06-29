مدرب برشلونة السابق يقترب من قيادة فالنسيا

أقترب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة السابق من تدريب نادي فالنسيا الإسباني .

تواصلت إدارة فالنسيا مع فالفيردي، من أجل توليه منصب المدير الفني

بداية من الموسم الجديد .

وأكدت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، صباح اليوم الإثنين، أن إرنستو فالفيردي يبحث عن منزل في مدينة

فالنسيا بإسبانيا، من أجل الاستقرار فيه بشكل أساسي في حال قيادته الفريق خلال الفترة القادمة.

وحقق إرنستو فالفيردي برفقة نادي برشلونة أربعة بطولات خلال عامين ونصف، بحصوله على بطولة الدوري مرتين بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.