صدقى: سموحة نحتاج 45 يومًا لفترة الإعداد.. ورفضنا اقتراح خفض المدة

أكد حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ان الجهاز الفنى سيخوض فترة أعداد صعبة ومكثفة لمدة خمسة وأربعين يوما وهى الحد الأدنى الممكن لإعداد الفريق لمجموعة كبيرة من المباريات المتتالية بعد قرار استئناف الدورى العام وضغط مبارياته بشكل كبير، مشيرًا إلى أن كل المديرين الفنيين خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية فى اتحاد الكرة رفضوا تمامًا مقترح تحديد فترة ٢٥ يوما من الاعداد فقط مؤكدًا أن ٤٥ يوما تعد أقل فترة من الممكن القبول بها للاعداد للمباريات القادمة.

وقال صدقى إن الجهاز الفنى سيقسم

فترة الاعداد إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى حتى نهاية الأسبوع الحالى سيكتفى بتدريبات خفيفة لا تزيد عن ٦٠% من قدرات اللاعبين حتى لا يتعرض اللاعبين لأى إجهاد أو ضغط بشكل مبكر ثم يبدأ مرحلة أعداد بدنى مكثف لزيادة قدرات اللاعبين البدنية ثم مرحلة المباريات الودية وهى المرحلة التى ستكون فى منتهى الصعوبة نظرًا لصعوبة إجراء مباريات ودية إلا انه تم الاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على إقامة مباراة ودية وأيضًا مع طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى على مباراة أخرى و هذه المباريات سنحاول إقامتها عقب المسحة الدورية التى ستقام للفرق خلال الفترة القادمة حتى نضمن سلامة اللاعبين قبل المباريات.

وكشف صدقى عن اتفاق اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين على عدة تعديلات أهمها وجود خمسة تغييرات فى كل مباراة إلى جانب وجود 9 لاعبين على دكة البدلاء خلال المباريات.

كان الفريق قد استأنف تدريباته مساء السبت الماضى استعدادا لاستئناف بطولة الدورى العام بعدما كان سموحة احد الأندية التى ساندت قرار عودة الدورى واستكماله، كما أجرى الفريق صباح نفس اليوم المسحة الثانية وسط إجراءات احترازية شديدة قام بالإشراف عليها الجهاز الطبي.