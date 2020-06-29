عبدالناصر محمد يؤكد إصابة لاعب إنبي بفيروس كورونا

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي ظهور حالة واحدة جديدة وهي للاعب محمود قاعود مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء المسحة الثانية.

وقال عبد الناصر تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي والعمل على وضع برنامج علاجي حتى يتمكن اللاعب من الشفاء مع زملاءه الأربعة السابقين.

كان النادى البترولي قد اعلن

قبل اربعة ايام عن اصابة اربعة لاعبين بكورونا

من ناحية أخرى يؤدى فريق الكرة تدريباته بملعبه ببتروسبورت تحت قيادة حلمى طولان ،استعدادا لعودة مسابقة الدوري حيث يشارك في التدريبات جميع اللاعبين بإستثناء الخماسي المصاب بفيروس كورونا المستجد.