أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي ظهور حالة واحدة جديدة وهي للاعب محمود قاعود مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء المسحة الثانية.
وقال عبد الناصر تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي والعمل على وضع برنامج علاجي حتى يتمكن اللاعب من الشفاء مع زملاءه الأربعة السابقين.
كان النادى البترولي قد اعلنقبل اربعة ايام عن اصابة اربعة لاعبين بكورونا
من ناحية أخرى يؤدى فريق الكرة تدريباته بملعبه ببتروسبورت تحت قيادة حلمى طولان ،استعدادا لعودة مسابقة الدوري حيث يشارك في التدريبات جميع اللاعبين بإستثناء الخماسي المصاب بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالناصر محمد يؤكد إصابة لاعب إنبي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.