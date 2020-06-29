بعد مسيرته المميزة في كتالونيا .. جوارديولا "الخيار الأول" أمام إدارة برشلونة

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني، بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن أهدافها خلال الفترة الحالية، لتولي القيادة الفنية للفريق مجدداً خلفاً لـ كيكي سيتين الذي تولى المهمة الفنية لبرشلونة يناير الماضي، ولم يتمكن من الاحتفاظ بصدارة ترتيب الليجا مع برشلونة، بعد تفريط الفريق في عدد من النقاط الفترة الأخيرة، الأمر الذي أتاح الصدارة لريـال مدريد.

ويعد جوارديولا صاحب الـ 49 عاماً، أحد أبرز مدربي الفريق الكتالوني في السنوات السابقة، بعد تقديم مسيرة مميزة أعتلى فيها برشلونة تحت قيادته منصات التتويج بصفة مستمرة.

جوارديولا .. الذي تولي المهمة الفنية مع برشلونة من الفترة 2008 حتى عام 2012 ، تمكن من قيادة الفريق الكتالوني للقب الليجا ثلاثة مواسم متتالية "2008 - 2009، و 2009 - 2010 و 2010 - 2011".

كما نجح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، مرتين أعوام "2009- 2012"، والسوبر الإسباني في ثلاث مناسبات "2009 - 2010 - 2011".

وقاد جوارديولا برشلونة إلى التتويج بلقب

وفي عام 2012، توترت العلاقة بين المدرب الإسباني وإدارة برشلونة، قبل أن يقرر جوارديولا الرحيل، بعد توديع فريق برشلونة لنسخة دوري أبطال أوروبا عام 2012 على يد

وينتظر برشلونة حالياً، موقف مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية على مستوى القارة لفترة موسمين، بعد صدور حكم رسمي من المحكمة بصفة مستمرة.جوارديولا .. الذي تولي المهمة الفنية مع برشلونة من الفترة 2008 حتى عام 2012 ، تمكن من قيادة الفريق الكتالوني للقب الليجا ثلاثة مواسم متتالية "2008 - 2009، و 2009 - 2010 و 2010 - 2011".كما نجح في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، مرتين أعوام "2009- 2012"، والسوبر الإسباني في ثلاث مناسبات "2009 - 2010 - 2011".وقاد جوارديولا برشلونة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين أعوام "2009 - 2011"، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي عامي "2009 و 2011"، وكأس العالم للأندية عامي 2009 و 2011.وفي عام 2012، توترت العلاقة بين المدرب الإسباني وإدارة برشلونة، قبل أن يقرر جوارديولا الرحيل، بعد توديع فريق برشلونة لنسخة دوري أبطال أوروبا عام 2012 على يد تشيلسي من الدور قبل النهائي، وخرج بعدها جوادريولا بتصريحات مثيرة أكد فيها أنه فقد الاتصال بلاعبيه وليس هناك جديد يقدمه.وينتظر برشلونة حالياً، موقف مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية على مستوى القارة لفترة موسمين، بعد صدور حكم رسمي من المحكمة الرياضية منتظر، الأيام المقبلة، يوضح وضع السيتي في المشاركات، بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات تتعلق باختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

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