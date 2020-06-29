الإسماعيلي يطالب لاعبية الإجانب بإجراء مسحة طبية في بلادهم

طالب مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خماسي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب بإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قبل العودة إلى مصر . وغادر خماسى الإسماعيلى الأجانب، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى. همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى. وعلى جانب آخر، أخطر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبية بالحضور إلى مقر النادي في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء القادم . الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبية بالحضور إلى مقر النادي في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء القادم . ومن المقرر أن يخضع لاعبي الإسماعيلي والأجهزة الفنية والإدارية بالفريق الأول للمسحة الطبية الأولى الخاصة بفيروس كورونا يوم الأربعاء القادم بمقر الدراويش .

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