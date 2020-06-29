أخطر الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعبية بالحضور إلى مقر النادي في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء القادم . ومن المقرر أن يخضع لاعبي الإسماعيلي والأجهزة الفنية والإدارية بالفريق الأول للمسحة الطبية الأولى الخاصة بفيروس كورونا يوم الأربعاء القادم بمقر الدراويش . الدراويش . وعلى جانب آخر، أستقر مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على بديل صبري المنياوي مدير الكرة السابق في الدراويش . Advertisements وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن مسؤولي القلعة الصفراء أسندوا مهام مدير الكرة لطارق أبو الليل المدرب المساعد بالفريق مؤقتًا ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري . مدير الكرة لطارق أبو الليل المدرب المساعد بالفريق مؤقتًا ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري . ومن المقرر أن يتواصل طارق أبو الليل مع لاعبي الإسماعيلي خلال الأيام القادمة لإبلاغهم بكل تعليمات مجلس الإدارة . وكان النادي الإسماعيلي توجه بالشكر لصبري المنياوي أثناء تعليق النشاط الرياضي في مصر دون الإفصاح عن السبب وراء التخلي عنه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يخطر لاعبية بالحضور إلى مقر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.