الهلال السعودي يستقر على تعيين مدرباً مساعداً لرازفان لوشيسكو

أعلن نادي نادي الهلال السعودي تعيين الإيطالي جيانباولو كاستورينا مدربا مساعدا لرازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم.

وقالت صحيفة " الرياضية" السعودية" أن الهلال عين جيانباولو كاستورينا مساعدا للوشيسكو، خلفا لمواطنه دييجو لونجو، الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق، لظروف خاصة.

وخضع فريق الهلال والجهاز الفني لمسحة

وكانت رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف المسابقة، بعد توقف طويل، بسبب

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني. دييجو لونجو، الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق، لظروف خاصة.وخضع فريق الهلال والجهاز الفني لمسحة كورونا مؤخرا، قبل استئناف التدريبات، استعدادا لعودة مسابقة الدوري السعودي.وكانت رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف المسابقة، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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