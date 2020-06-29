قناة الزمالك تعلن التعاقد مع لاعب بارز بالدوري المصري

أعلنت قناة نادي الزمالك، عن اتمام النادي التعاقد مع أحدث صفقات الموسم الجديد، والتي وصفتها بالصفقة “الحلم”.

وأكدت القناة عبر برنامج “زملكاوي”، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، نجح في انهاء صفقة ضم لاعب مصري كبير، سينتقل إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن الزمالك كان يفاوض ثلاثي فريق بيراميدز المدافع عبد الله بكري، والظهير الأيمن رجب بكار، ولاعب الوسط نبيل عماد دونجا.

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وقالت القناة أن اللاعب قام بالتوقيع لنادي الزمالك مساء الأحد، بحضور رئيس النادي مرتضى منصور، ونجم الزمالك السابق فاروق جعفر.

وأشارت القناة إلى أن الصفقة سوف تسعد جماهير الزمالك كثيرا، خاصة أن اللاعب متميز للغاية، ومن افضل لاعبي الدوري المصري.

وكشفت القناة، أن الصفقة التي حسمها رئيس الزمالك مؤخرا، تعد الخامسة، التي يضمها الفريق لصفوفه استعدادا للموسم الجديد.

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