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رياضة | بالقوة الضاربة.. برشلونة يعلن قائمة مواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بالقوة الضاربة.. يعلن قائمة مواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة كيكي سيتين، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة تظيره أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء على ملعب الكامب نو، في اطار منافسات الجولة الـ33 من .

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :

حراسة المرمى: تيرشتيجن، نيتو، اينياكي بينيا.

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خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، آراخو.

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثور ميلو، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، ريكي بويج، كويادو، مونشو.

خط الهجوم: سواريز، ، جريزمان، برايثوايت، فاتي.

جدير بالذكر أن يحتل برشلونة وصافة الليجا برصيد 69 نقطة، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو الجولة الماضية، ويبتعد بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول برصيد 71 نقطة.

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