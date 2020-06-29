رياضة | حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن حقيقة التفاوض مع التونسي غيلان الشعلالي نجم مالاتيا سبورت التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونفى مجلس القلعة البيضاء، كل ما تم تداوله في هذا الشأن أو التطرق للدخول في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه، لمحاولة ضم اللاعب بالموسم الجديد.
وكان غيلان الشعلالي نجم وسط نادي مالاتيا سبورت التركي، أعلن عن اقترابه من الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقرر الشعلالي، فسخ عقده مع ناديه التركي، مالاتيا سبورت، بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية لدي النادي التركي.
وأكد، أن فرجاني ساسي هو من أقنعه بخطوة الانضمام لصفوف نادي الزمالك، وفوق كل هذا اللعب ضمن صفوف هذا النادي شرف كبير لأي لاعب في مسيرته الاحترافي".
وأعلن الزمالك، في وقت سابق عن إتمام تعاقده مع الأنجولي آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة