رياضة | صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية جدال واسع بعد مناقشات عديدة من جماهير نادي الزمالك عقب إعلان قناة نادي الزمالك إتمام التعاقد مع واحد من أفضل اللاعبين بالدوري المصري.

وربط المغردون والمتابعون على السوشيال ميديا بعض اللاعبين بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، مثل عبد الله السعيد ونبيل دونجا وباهر المحمدي وصالح جمعة.

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وجاء ذلك عقب إعلان الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.

وقال جمال خلال حلقة الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".

وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم".