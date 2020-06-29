رياضة | مران المجموعة الثانية في الأهلي| تقسيمة قوية وفقرة فنية للكرات العرضية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر مران المجموعة الثانية في الأهلي| تقسيمة قوية وفقرة فنية للكرات العرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاضت المجموعة الثانية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران في العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد الثنائي ديفيد سيزا المدرب العام، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل مرانا بدنيا قويا شارك فيه جميع لاعبي المجموعة الثانية.

وحرص سيزا خلال المران على تخصيص فقرة فنية للتدريب على الكرات العرضية من مختلف زوايا الملعب.

وأجرى المدرب العام تقسيمة قوية في نهاية مران المجموعة الثانية شارك فيها الجميع وتخللها توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين .

وضمت المجموعة الثانية من لاعبي الأهلي في مران اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.