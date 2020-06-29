رياضة | يوفنتوس يواجه جنوى في الدوري الإيطالي لتعزيز الصدارة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يواجه جنوى في الدوري الإيطالي لتعزيز الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو الفرصة مواتية أمام يوفنتوس لتعزيز صدارته، عندما يحل ضيفاً على جنوى، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة 29 من بطولة الدوري الإيطلي، التي تختتم الخميس بقمة أتالانتا وضيفه نابولي.

استعاد يوفنتوس توازنه عقب خسارته المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية على يد نابولي، وحقق فوزين متتاليين في الدوري الذي يسعى إلى الظفر بلقبه للعام التاسع توالياً، آخرهما كان 4-0 على ضيفه ليتشي.

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وبات يوفنتوس يبتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر لاتسيو الذي خسر أمام أتالانتا 2-3، قبل ان يتغلب على فيورنتينا 2-1.

ويملك يوفنتوس الأسلحة اللازمة لتعميق جراح جنوى 16، ومواصلة زحفه نحو اللقب، خصوصاً قوته الهجومية الضاربة بقيادة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا، اللذين سجل كل منهما هدفين من أصل ستة لحامل اللقب في المباراتين اللتين لعبهما عقب استئناف المنافسات.

وقد يجد يوفنتوس نفسه على بعد نقطة واحدة فقط من مطارده المباشر الممثل الثاني للعاصمة، كون لاتسيو يحل ضيفاً ثقيلاً على تورينو، قبل ساعتين و15 دقيقة من مباراة فريق "السيدة العجوز".