شكرا لقرائتكم جلسة بين سيد عبد الحفيظ وسامى قمصان وسيزا في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اهتم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بتدريبات الكرة خلال مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى أعده السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

خصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خصص فقرة للتصويبات في مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في الوقت الذي خاض فيه ثنائي حراسة المرمي محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد اهتم بالتدريبات البدنية على مدار الأيام الماضية لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.

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وأجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعى للفريق اليوم الاثنين، وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائى الجهاز الفنى لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي، وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن أشرف، ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.

وكان الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود قد واصلا تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا فى طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة، وكان حمدى فتحى يعانى من الإصابة فى غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة فى الرباط الصليبي.