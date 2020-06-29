شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يعلن عن موعد مسابقات اللعبة خلال شهر أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، عن موعد مسابقات اللعبة الذى يتضمن بطولة الدورى الممتاز، ومسابقات الناشئين، وكذلك موسم الانتقالات للاعبين، على أن يتم ذلك خلال شهر أغسطس القادم.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد فإن الأسبوع النهائى من بطولة الدورى الممتاز رجال وسيدات لمنافسات الكوميتيه " أكثر تلامسية " سيكون فى الفترة من 20 إلى 22 أغسطس بالقاهرة، أى بعد قرابة الشهرين من انطلاق النشاط الرياضى والمحدد له أول يوليو المقبل.

وكان الكاراتيه قد فوض كل من وليد الهلالى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، سمية سليمان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، وشعبان عبد الله إدارى المنتخبات لحضور جلسة اللجنة الأولمبية والطبية مع مسئولى الاتحادات الرياضية أمس، لمناقشة الأكواد الطبية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، فى حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

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وأرسل اتحاد الكاراتيه، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة لإخطارهم ببدء تدريبات منافسات الكاتا بدءا من 1 يوليو المقبل .

وجاء فى خطاب الاتحاد أن الكاراتيه تنقسم إلى قسمين، الكاتا" لعبة غير تلامسية " والكوميتيه، وهى رياضة تلامسية، ووفقا لقرار الوزارة ببدء الرياضات الغير تلامسيه أول يوليو،، فسوف يتم خوض التدريبات وفقا للموعد المحدد، وطبقا للدليل الارشادى بعودة النشاط الرياضى .