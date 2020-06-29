شكرا لقرائتكم 4 أسباب تجبر كارتيرون على التمسك بنجمه مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التفريط في خدمات مهاجم الفريق الواعد مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد الفرنسي كارتيرون لمسئولى الكرة في النادى تمسكه الكامل ببقاء مصطفي وعدم رحيله باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق .

تزامنا في الوقت الذى تلقي فيه مصطفي محمد عدة عروض، لتسويقه في أحد الاندية الاوروبية ، خلال الأيام القليلة الماضية.

واستغل مصطفى محمد فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ، واحتفل بزفافه .

وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.

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ونستعرض 4 أسباب تجبر كارتيرون على التمسك بنجمه مصطفى محمد..



المهاجم الأساسي للفريق

يعتبر مصطفى محمد بمثابة المهاجم الأول والأساسي للفريق الذى يعتمد عليه الفرنسي كارتيرون بصفة مستمرة، في المواجهات المحلية والافريقية وهو ما ظهر واضحا في عدة مناسبات الموسم الماضي باعتباره مهاجم من طراز فريد يجيد اللعب بقدميه وكذلك الرأس .

حلم التتويج بدوري أبطال إفريقيا

سيبقي التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا الحلم الأهم والاكبر للمدرب الفرنسي كارتيرون في الوقت الراهن وسيعتمد على مصطفي محمد مهاجمه الوحيد لتحقيقه خاصة بعد وصول الأبيض إلى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ولم يتبقي له سوي خطوة واحدة أمام الرجاء المغربي للوصول إلى النهائي الأفريقي.

عدم تلقيه عرضا مناسبا

يرغب كارتيرون ومعه إدارة النادى الأبيض في بيع مصطفي محمد بمبلغ يفوق 5 مليون دولار فى الصيف المقبل، وغلا فانه سيستمر ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد؛ إلا أن توقف النشاط الكروى بمختلف دول العالم طوال الفترة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حال دون صعوبة تسويقه بتلك القيمة المالية ، واشترط كارتيرون والزمالك تلقيه عرضًا أوروبيًا يليق باسم اللاعب ونادى الزمالك، وتحقيق من خلاله عدة مكاسب للاعب والنادي سواء فنية او مادية.

عدم وجود بديل في الفريق أو التعاقد مع مهاجم في الصيف..

البديل الموجود لمصطفي محمد في الزمالك سواء كان عمر السعيد أو الكونجولى كابنجو كاسنجو لم يكونا علي نفس مستوي أداء المهاجم الصاعد غير أن الزمالك حتى الان لم يتعاقد مع المهاجم السوبر البديل على نفس مستوي مصطفي محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.