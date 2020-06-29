شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: عبده صالح الوحش أكثر مدرب تعرض للظلم فى تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن الراحل عبده صالح الوحش أكثر مدرب تعرض للظلم فى تاريخ الكرة المصرية. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت: "صالح الوحش أكثر مدرب تعرض للظلم فى تاريخ الكرة المصرية، صنع جيل الخطيب ومصطفى عبده جيل التلامذة بقيادة ميمى الشربينى، وترك الفريق الرائع ليتولى تدريبه هيديكوتى ويحصد البطولات، تولى تدريب المنتخب وكان قريباً من التتويج بأمم أفريقيا وحصد المركز الرابع ووصل لأولمبياد لوس أنجلوس". وأضاف شوبير: "أتذكر مباراة مصر والمغرب وتعرض الراحل الوحش للسباب من الجماهير فى المدرجات وقذفوه بالزجاجات الفارغة فدخل غرفة الملابس وقال كلمة شهيرة لن أنساها لا كرامة لمدرب فى وطنه سأقود مباراة العودة أمام المغرب وسأعلن اعتزال التدريب وهو ما حدث بالفعل". Advertisements وتابع شوبير: "طول عمرى شوفت أثنين بس لم يتلفظوا بألفاظ خارجة عبده صالح الوحش ومحمود الخطيب فقط لاغير".

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