شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: صالح جمعة سيشارك في أول مران جماعى بكرة.. هل تكون العودة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، من المقرر أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي غداً الثلاثاء، بعد فترة غياب عن طويلة بفرمان رينية فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: صالح جمعة يشارك لأول مره بعد غياب طويل في تدريبات الأهلى الجماعية غدا.. فهل تكون بداية جديده لصالح جمعة.

في سياق متصل، أكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أن المفاوضات مستمرة بين مسئولى الاهلى و المسئولين فى ذئاب الجبل لانهاء صفقة المهاجم طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

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وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه من الوارد أنضمام صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى الى المقاولون العرب عبر صفقة انتقال طاهر محمد طاهر الى القلعة الحمراء و لكن حتى الان لم يتم حسم الاسماء التى سوف يضمها الفريق الفترة المقبلة .

وأشار عماد النحاس أنه يوجد حالة إصابة واحدة بفيروس كيورونا من قبل العمال فى النادى و أن اللاعبين تتدرب بشكل منتظم وتتبع الاجراءات الاحترازية خلال التدريبات الجماعية .

وشهد مران الأهلي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة وصلة استعراضية لوليد سليمان صانع ألعاب النادي القلعة الحمراء وأليو بادجي مهاجم الفريق، حيث يستعد المارد الأحمر لعودة النشاط الرياضي في يوليو المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.