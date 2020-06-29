شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطر اللاعبين بإجراء مسحة كورونا الأولى الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بضرورة الحضور للنادى فى تمام التاسعة صباح الأربعاء المقبل لإجراء مسحة كورونا الأولى استعداداً لاستئناف مباريات الدورى بعد توقف طويل دام أربعة شهور كاملة.

وحدد اتحاد الكرة صباح الأربعاء المقبل موعدا لإجراء مسحة كورونا الأولى للاعبى الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز والجهاز الإدارى وعمال غرف الملابس استعدادا لعودة الدورى .

وكان الاسماعيلى قد خاطب اتحاد الكرة لتحديد موعد مسحة كورونا بعد إنهاء اعتراضاته على استئناف بطولة الدورى العام . ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16