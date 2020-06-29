مدحت شلبي يعود إلى «أون سبورت».. وشوبير يقترب من قناة الأهلي

ذكرت وسائل إعلامية أن بعض التغييرات ستتطرأ على خريطة بعض القنوات الرياضية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الإعلامي أحمد شوبير سيرحل عن قناة أون سبورت، ليحل محله الإعلامي مدحت شلبي، على أن يستمر سيف زاهر بشكل طبيعي في القناة.

وأضاف الموقع أن أحمد شوبير فور علمه بقرب رحيله عن أون سبورت، أنهى اتفاقه مع إدارة الأهلي للانضمام إلى قناة النادي، مستغلاً علاقته القوية مع مجلس الإدارة الذي يرأسه الكابتن محمود الخطيب.

وأشار الموقع إلى أن شركة إعلام المصريين وجهت تحذيراً لشوبير خلال الأيام الماضية، حيث اتهمته باستغلال تواجده في قناة أون سبورت من أجل مصالحه الشخصية، سواء للرد على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب الاتهامات التي يوجهها له الأخير، أو التطرق للهجوم على هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، حيث أنه يرغب في الترشح بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ومنافسة الأخير على مقعد الرئيس.