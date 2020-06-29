4 أسباب تجبر كارتيرون على التمسك بـ مصطفى محمد فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التفريط فى خدمات مهاجم الفريق الواعد مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد الفرنسى كارتيرون لمسئولى الكرة فى النادى تمسكه الكامل ببقاء مصطفى وعدم رحيله باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق .

تزامنا فى الوقت الذى تلقى فيه مصطفى محمد عدة عروض، لتسويقه فى أحد الاندية الاوروبية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولمعرفة الـ4 أسباب التي تجبر كارتيرون على عدم التفريط في مصطفى محمد من هنا

واستغل مصطفى محمد فترة توقف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، واحتفل بزفافه .

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وشارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.

جدد مسئولو الزمالك، رفض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى، فى الموسم المقبل، فى ظل الحاجة إلى جهوده الفنية بعد التكهنات المختلفة التى دارت فى الفترة الماضية حول مستقبله مع الفريق الأبيض، خاصة بعد تألقه وظهوره بصورة مميزة مع فريقه والمنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مما جعله محط أنظار عددا من الأندية الخارجية.

ويفضل مسئولو الزمالك، انتظار مشاركة مصطفى محمد فى أولمبياد طوكيو خلال العام المقبل، بعد تأجيلها ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ثم تسويقه، خاصة إن الفريق فى حاجة إلى جهوده ويبحث عن بدائل مميزة له فى الموسم الجديد، لذا سيتم تأجيل فكرة احترافه انتظارا لوصول عرض مناسبا له ولناديه بقيمة مالية كبيرة فى الموسم الجديد، فى ظل الانخفاض المتوقع فى أسعار اللاعبين بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم خلال المرحلة الماضية لتجنب انتشار فيروس كورونا.