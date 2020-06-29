شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطلب 16 مباراة ودية استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن البرنامج الذى قدمه الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، الى اتحاد الكرة استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021، خوض عدد مباريات يتراوح بين 13 لـ16 مباراة ودية استعدادًا للبطولة، على أن تقام مع مدارس مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وقرر الجهاز الفنى، بقيادة شوقى غريب، استغلال زيادة فترات التوقف بعد تأجيل الأولمبياد، حيث يوجد 8 فترات توقف، فى أكتوبر ونوفمبر ومارس ويونيو، حيث يشهد كل توقف مباراتين، بجانب 3 مباريات فى المعسكر الأخير قبل البطولة، ووضع الجهاز الفنى 3 مباريات حال إقامة بطولة أمم أفريقيا فى يناير.

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ووافق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة دورى 99 الموسم المقبل وعدم إلغائه، بعد توصيه شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بإقامة المسابقة فى الموسم المقبل، وشهد اجتماع المديرين الفنيين للمنتخب والذى جمع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى فى حضور محمد بركات مدير منتخب مصر وتمت الموافقة على استمرار المسابقة الموسم المقبل للحفاظ على قوام المنتخب الاوليمبى خاصة أن هناك لاعبين لا يشاركون مع الفريق الاول بانتظام .

ويعلن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة عن الشروط الخاصة بالمسابقة الموسم المقبل خلال الساعات المقبلة وإرسالها إلى الأندية.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.