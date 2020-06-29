شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يركز على تدريبات الكرة.. وعبد الحفيظ يجتمع مع سامى قمصان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى أعده السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد اهتم بالتدريبات البدنية على مدار الأيام الماضية لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.

فيما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعى للفريق اليوم، الاثنين، وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائى الجهاز الفنى لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق، وفقا لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضى، وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن أشرف، ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.

وكان الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود قد واصلا تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا فى طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة، وكان حمدى فتحى يعانى من الإصابة فى غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة فى الرباط الصليبي.