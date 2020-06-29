شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يخاطب وزارة الرياضة للحصول على موافقة استكمال مسابقات الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقات استكمال الموسم الحالى لانتهائه قبل بدء الموسم الجديد، حيث يتبقى فى مسابقات الموسم الحالى 3 بطولات جمهورية على صعيد جميع المراحل السنية، مؤكدا عدم الإعلان عن بدء الموسم الجديد إلا فى حال الانتهاء من الموسم الحالى، وأنه أرسل الإجراءات الاحترازية للاتحاد إلى جميع الأندية لتطبيقها .

وأضاف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن قرار عودة النشاط الرياضى تدريجيا سليم، مؤكدا أن اتباع اللاعبين والاتحادات بالإجراءات الاحترازية هو الحل الأمثل للتصدى لفيروس كورونا واستكمال الأنشطة الرياضية .

وأشار رئيس الرماية إلى أن الاتحاد جاهز بخطط منظمة لعودة النشاط، خاصة فى ظل الإعداد لبطولة العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر أكتوبر المقبل.

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وكشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، أن ميدان العاصمة الإدارية الجديدة المقرر أن يستضيف بطولة العالم للأطباق المروحية "خرطوش" فى المرحلة النهائية من التشطيب، خاصة أن البطولة فى أكتوبر المقبل حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالاستضافة تسير بشكل جيد فى ظل إعلان الحكومة مسبقا عن عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو .

ويبحث رئيس اتحاد الرماية مع وزار الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الأمور الخاصة بالوفود فى ظل قرب إعادة حركة الطيران، فضلا عن مناقشة عودة المنتخب إلى المران إستعدادا للمنافسات .

وأكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.