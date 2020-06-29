شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استقبال الأعضاء أول يوليو بـ11 شرطاً احترازياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، أبوابه أمام الأعضاء فى الأول من يوليو المقبل، طبقاً لقرار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، فى عودة الأنشطة الرياضية وعمل الأندية ومراكز الشباب، والذى صدر مؤخراً لإنهاء فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ووضع مسئولو المقاولون عدة شروط احترازية للفتح الآمن لبوابات النادى أمام الأعضاء، بلغت 11 بنداً تطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعى فى التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على سلامة الأعضاء وجاءت البنود كالتالى:

الإرشادات العامة لاستقبال السادة الأعضاء اعتباراً من الأربعاء الموافق 1/7/2020

1ـ يستقبل النادى السادة الأعضاء من 10 صباحاً إلى 10 مساءً.

2ـ لا يسمح بدخول النادى بدون قناع طبى "الكمامة"

3ـ يتم دخول جميع الأعضاء من البوابة الرئيسية للنادى (بجوار مبنى الحاسب الآلي).

4ـ على جميع الأعضاء والرياضيين الالتزام بالمرور ببوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

5ـ عدم السماح بدخول المنشآت المغلقة (المبنى الاجتماعي، جميع الصالات الرياضية المغلقة، حديقة الطفل) وكذا الأماكن غير المصرح بدخولها طبقاً لتعليمات الدولة.

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6ـ النشاط الرياضى مقتصر فقط على الألعاب الرياضية المنصوص عليها بالقرار الوزارى مع عدم السماح بمزاولة أى ممارسة حرة.

7ـ سيتم فتح المطاعم والكافيتريات مع الالتزام بتقديم احتياجات الأعضاء بأدوات الاستخدام الواحد فقط.

8ـ يمنع منعاً باتاً التحرك داخل النادى بدون ارتداء الكمامة مع تجنب المصافحة والملامسة مع الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بها طبقاً للإرشادات المدونة بالنادى.

9ـ المحافظة على التباعد الجسدى مسافة آمنة لا تقل عن 2 متر.

10ـ الالتزام بالتعليمات الخاصة بأداء الصلاة داخل المصلى مع اصطحاب سجادة صلاة وكمامة.

11ـ التعاون مع إدارة النادى فى الاشتراطات الاحترازية يفيدنا جميعاً فى الاستمرارية وكذا فتح المزيد من الأماكن المغلقة والأنشطة التى لم تفتح حتى تاريخه من الرياضات التلامسية.