شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخصص جزءاً من المران للتدريب على التصويب فى مران المجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، خصص فقرة للتصويبات فى مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، فى الوقت الذى خاض فيه ثنائى حراسة المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد عقد جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعى للفريق اليوم الاثنين، وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائى الجهاز الفنى لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً، "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضى والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسى الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.