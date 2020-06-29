شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن اكتشاف حالة جديدة مصابة بكورونا بعد المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، عن وجود حالة واحدة مصابة بكورونا فى الفريق البترولى لأحد اللاعبين، بعد المسحة الثانية التى أجراها النادى البترولى، ليصل مجموع الحالات فى النادى البترولى إلى 5، موضحا أنه تم عزل الحالة الجديدة مع المتابعة الدورية لتلك الحالة والحصول على بروتوكول العلاج للتعافى من فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير الكرة بإنبى أن الفريق البترولى سيبدأ التدريب مساء اليوم، بعد الخضوع أمس، الأحد، لمسحة كورونا الثانية بجانب القياسات فسيولوجية من أجل الوقوف على حالة اللاعبين الصحية والبدنية، تمهيداً لتنفيذ برنامج التدريبات الجماعية بداية من اليوم، الاثنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد 10 وحدات تدريبية للفريق البترولى بعد تلك القياسات، ويخضع اللاعبون لتدريب على فترتين فى يومين ثم التدريب على فترة واحدة فى اليوم الثالث.

وعن كيفية خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية مع تجنب فيروس كورونا، قال حلمى طولان المدير الفنى للفريق لـ"الخليج 365"، "قررت تقسيم الفريق إلى 3 مجموعات كل مجموعة يتولاها مدرب من الجهاز ويتم تبادل المجموعات مع الجهاز الفنى تباعًا مع الالتزام تماماً بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من الوصول إلى الملعب لحين مغادرته مباشرة بعد نهاية التدريب".

وعن حالة المصابين بفيروس كورونا بالفريق البترولى قال طولان، إنه يتابع على مدار اليوم حالتهم من خلال الاتصال الهاتفى مع المتابعة الدورية لهم من جانب الجهاز الطبى للفريق، حيث يخضع المصابون لبروتوكول العلاج المنزلى، بعد اكتشاف 4 حالات داخل الفريق فى المسحة الأولى التى أجراها البترولى استعدادا لعودة النشاط الكروى ثم حالة جديدة بالمسحة الثانية.