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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وشريف إكرامى "حالة خاصة جداً" فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليست علاقة نسب وحسب ولكنها صداقة أيضاً من نوع خاص، وقبل زواج رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى من حبيبة إكرامى شقيقة حارس مرمى القلعة الحمراء، ومنذ تم تصعيده إلى الفريق الأول ارتبط رمضان بعلاقة صداقة قوية مع شريف إكرامي، حتى إن الأخير كان يدرب الأول على حراسة المرمى خلال التدريبات فى وقت سابق.
علاقة النسب التى نشبت بين العائلتين دعمت تلك الصداقة بشكل كبير ليؤثر كل منهما فى الآخر، وبالتحديد تأثير شريف إكرامى الذى بدا واضحاً على تصرفات رمضان صبحى، والتى ظهرت فى تصريحاته وردود أفعاله تجاه القضايا الشائكة، حيث بدا صبحى أكثر نضجاً فى تصريحاته وكلامه، وهو ما عكس انطباعاً عن تأثر رمضان بشريف إكرامي.
بعد عودة النادى الأهلى إلى التدريبات عقب انتهاء فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، أظهرت الصور التى تم التقاطها من مران الفريق الأحمر، تواجد الثنائى شريف ورمضان مع بعضهما فى أغلب الوقت حتى إن "ستايل" لبسهما لم يختلف كثيراً.
ومن الغريب أيضاً أن الثنائى يقترب من الرحيل خلال الموسم المقبل عن القلعة الحمراء، حيث ينتهى موسم شريف إكرامى مع الأهلى بنهاية عقده فى الموسم الجارى ليبحث عن نادٍ جديد فى الفترة المقبلة، بينما بات رمضان صبحى أقرب للرحيل أيضاً لعدم قدرة الأهلى على تحمل المبلغ الكبير الذى وضعه هيدرسفيلد الإنجليزى لبيع اللاعب فى الصيف.
رمضان صبحي وشريف اكرامى
رمضان صبحي
رمضان وشريف
شريف اكرامي
شريف ورمضان في الاهلي
شريف ورمضان
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