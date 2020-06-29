شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر اللاعبين بالحضور فى التاسعة صباح الأربعاء لإجراء مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو النادى الإسماعيلى لاعبى الفريق بضرورة الحضور للنادى فى التاسعة صباح الأربعاء المقبل لإجراء مسحة كورونا الأولى استعداداً لاستئناف مباريات الدورى بعد توقف طويل دام أربعة أشهر كاملة، وحدد اتحاد الكرة صباح الأربعاء المقبل موعداً لإجراء مسحة كورونا الأولى للاعبى الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز والجهاز الإدارى وعمال غرف الملابس استعدادا لعودة الدورى .

وكان الاسماعيلي قد خاطب اتحاد الكرة لتحديد موعد مسحة كورونا بعد إنهاء اعتراضاته على استئناف بطولة الدورى العام. ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.