شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعقم ملعب التتش قبل مران المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش بعد انتهاء مران المجموعة الأولى وقبل بدء تدريبات المجموعة الثانية صباح اليوم، الاثنين، وأنهت المجموعة الأولى تدريباتها فى العاشرة والربع صباحا، وتستعد المجموعة الثانية لبدء تدريباتها فى العاشرة والنصف، وتضم المجموعة الثانية كلاً من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

وقاد ديفيد سيزا مران المجموعة الأولى للاهلي التى ضمت كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

فى الوقت الذى استقر فايلر، المدير الفني للفريق، بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).