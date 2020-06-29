شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: 15 فرداً ينتظرون إجراء المسحة الأولى فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن هناك 15 فرداً بين لاعبين وعاملين بنادى أسوان لم يخضعوا للمسحة الأولى بعد للكشف عن كورونا، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار الوباء العالمى.

وأضاف كشرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المقرر أن يخضع اللاعبون للمسحة الأولى فى الأيام المقبلة لينضموا إلى الفريق سريعاً بمعسكره المقام حالياً فى المركز الأوليمبي.

وفى وقت سابق، أكد أحمد كشرى أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أيا من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.